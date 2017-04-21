Beşiktaş'ta Divan Kurulu 30 Nisan'da Toplanıyor
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, 2017 yılındaki ilk olağan toplantısı 30 Nisan Pazar günü yapılacak.
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, 2017 yılındaki ilk olağan toplantısı 30 Nisan Pazar günü yapılacak.
Vodafone Arena Moda Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak toplantı, geçen hafta olağanüstü divan kurulu seçiminde göreve getirilen Tevfik Yamantürk başkanlığında ilk kez gerçekleştirilecek.
Toplantıda, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu faaliyetleri, denetleme kurulu raporları ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler verilecek.
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