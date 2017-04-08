Beşiktaş'ta Deprem!yollar Ayrıldı!

Beşiktaş'ın resmii nternet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;



İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.



Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz.



Kaynak: Fanatik