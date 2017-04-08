Beşiktaş'ta Cenk Tosun Gelecek Hafta Yok
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta Cenk Tosun cezalı duruma düştü! Cenk Tosun gelecek hafta yok...
Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta Cenk Tosun cezalı duruma düştü. Cenk Tosun'un mücadelenin 32. dakikasında Onazi'ye yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi. Hakem Ali Palabıyık pozisyonda Cenk Tosun'a bir de sarı kart gösterdi. Cenk Tosun bu sarı kartla ligde gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Sporx.com
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