Beşiktaş'ta Büyük Kayıp!

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic haftaya oynanacak derbide forma giyemeyecek. Atiba ise hafta içerisinde netleşecek. Öte yandan Beşiktaş ikili averajı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı.



Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında aldığı ağır yenilginin yanı sıra önemli kayıplar yaşadı... Öncelikle siyah-beyazlıların 3 puan kaybı, rakibi Medipol Başakşehir'in farkı 4'e indirmesine sebep oldu.



TOSİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Siyah-beyazlı takımda 39. dakikada sarı kart gören Dusko Tosic, cezalı duruma düştü. Galatasaray, Akhisar Belediyespor ve Kardemir Karabükspor maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşısında da kart gören Tosic, cezası nedeniyle ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasında görev alamayacak.



ATİBA SAKATLANDI



Derbi maçta Tosic'in oynamayacak olması moralleri bozarken, karşılaşmanın 45'nci dakikasında sakatlanan Atiba da korkuttu. Yerini ilk devrenin sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Atiba, yerini Tolgay'a bıraktı. Kanadalı futbolcunun haftaya derbide oynayıp oynamayacağı ise hafta içerisinde yapılacak tetkiklerle netleşecek.



İKİ AVERAJI RAKİBİNE KAPTIRDI



Hutchinson'ın sakatlığı ve Tosic'in cezalı duruma düşmesiyle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde sıkıntıya düşen siyah-beyazlı ekip, ikili averajı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sezonun ikinci mücadelesinden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Sezon sonunda iki takım arasındaki olası puan eşitliğinde Medipol Başakşehir, sıralamada Beşiktaş'ın üstünde yer alacak.