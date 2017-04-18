Beşiktaş'ta Beklenen Güzel Haber Geldi

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Quaresma sakatlığını atlattı. Tedavisine başlanan Adriano'nun durumu ise maç öncesi yapılacak antrenmanda netleşecek.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor.



Antrenmanlara devam eden siyah-beyazlılara Quaresma'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan yıldız futbolcu son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığını tamamen atlatan Portekizli oyuncu, Lyon maçında forma giyebilecek.



Beşiktaş'ta Adriano belirsizliği ise sürüyor. Sol bacak üst adalesinde sorun yaşayan Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandı. Sağlık ekibi Adriano'yu maça yetiştirmek için seferber oldu. Kendisine özel program hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumu maç öncesi yapılacak son antrenmanda netleşecek.



Adriano'nun oynayamaması durumunda perşembe akşamı solbekte Tosic forma giyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu durumda stoper ikilisi için 2 tercihi kalıyor. Güneş, Mitrovic ile birlikte Atınç veya Necip'i sahaya sürecek.



22 oyunculuk kadrosunu açıklayan Lyon'da saktlığı bulunun Mammana kafileye alınmadı. 21 yaşındaki savunma oyuncusu ilk maçta 90 dakika görev yapmıştı. Fransız ekini karşılaşma öncesi son antrenmanını Vodafone Arena'da yapacak.