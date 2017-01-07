Beşiktaş'ta Babel İsyanı!

Beşiktaş'ta Babel isyanı çıktı... Hollandalı yıldızın Siyah- Beyazlı takımdan kazanacağı para takım içindeki dengeleri alt üst etti.

Beşiktaş'ta en yüksek paranın yıllık 1.7 milyon Euro olması Babel'in aldığı ücreti de tartışmaya açtı.

Yönetimin bonservis ücreti ödenmeyen Babel'e 6 aylığına 1.2 milyon Euro, gelecek sezon da yıllık 2.1 milyon Euro ödeyecek olmasına isyan eden Siyah-Beyazlı futbolcuların "Biz şampiyon yaptık. Bu kadar kazanmıyoruz. Yönetimden bizim de sözleşmelerimizi düzeltmesini bekliyoruz" dediği sızan haberler arasında..

Kaynak: Takvim