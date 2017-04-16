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Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı' Anıldı
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Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı' Anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı.

Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı' Anıldı

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı.

Kaynak: Dunya.com

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