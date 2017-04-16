Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı' Anıldı
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı.
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 28. yıl dönümünde anıldı.
Kaynak: Dunya.com
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