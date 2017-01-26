Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.



Siyah-beyazlı takımda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna alınmayan futbolcuların, günün ikinci idmanında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Şeref Çiçek yönetiminde çalıştığı bildirildi.



Beşiktaş'ın, Çin'in Hebei China Fortune Kulübünden kiraladığı eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ün de idmanda yer aldığı belirtildi.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç ve şut çalışması yapıldığı kaydedildi.



Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.