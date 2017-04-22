Beşiktaş'ta 'Askeri Okullar Açılsın' Eylemi

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen eski askeri okul öğrencileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından öğrenciler dağıldı.



"Askeri Okullar Açılsın Platformu" üyeleri Beşiktaş Meydanı'nda 27. kez bir araya geldi. Askeri okulların kapatılmasını protesto eden grup 'Şehit olmak için girdiğimiz okulda vatan haini ilan edilerek çıkartıldık' yazılı pankart açtı. Grup, 'Askeri okullar açılsın' diye slogan attı. Ellerinde Türk Bayrakları olan kalabalık grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.



Açıklama yapan Serdar Eğim, "Hava Harp Okulu öğrencileri ve Astsubay öğrencilerimiz şuanda içerideler. Onlar suçsuzdur, tatbikat diye dışarıya çıkartılmışlardır. O öğrencileri o gece kalkışmaya katılmasında, tatbikat denilerek belirli noktalara götürülmesinde herhangi bir beis yoktur. Bu öğrenciler hiçbir şeyden haberleri yoktur. Bu öğrencilerin derhal tahliye edilmelerini istiyoruz. Son öğrenci dışarıya çıktıktan sonra da okullarımıza geri dönmeyi talep ediyoruz" dedi.