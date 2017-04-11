Beşiktaş'ta Adayların Listeleri Açıklandı

Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.

Beşiktaş'ta Adayların Listeleri Açıklandı

Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.

İşte adaylar ve listeleri;

Divan Başkan Adayı : Tevfik Yamantürk  

Fethi Hinginar

Fikret Kuzucu

Turgay Pirinç

İlhan Gölvan

Korkut Soydan

Haluk Özgerçek

Başkan Adayı : Yalçın Karadeniz

Osman Akalın 

Ersan Aksoylu

Rasim Kara

Serdar Keskin

Erdinç Kavandalı

Cemil Cengiz Sayar

Başkan Adayı : Hüseyin Kemal Çiloğlu

Bülent Tatar

Batur Gültekin

Tahsin Yeşildere

Orhan Ertanhan

Tamer Ulusal

Adnan Akkerman

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

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