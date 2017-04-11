Beşiktaş'ta Adayların Listeleri Açıklandı
Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.
Vodafone Arena'da cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesi adayların listeleri belli oldu.
İşte adaylar ve listeleri;
Divan Başkan Adayı : Tevfik Yamantürk
Fethi Hinginar
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan
Korkut Soydan
Haluk Özgerçek
Başkan Adayı : Yalçın Karadeniz
Osman Akalın
Ersan Aksoylu
Rasim Kara
Serdar Keskin
Erdinç Kavandalı
Cemil Cengiz Sayar
Başkan Adayı : Hüseyin Kemal Çiloğlu
Bülent Tatar
Batur Gültekin
Tahsin Yeşildere
Orhan Ertanhan
Tamer Ulusal
Adnan Akkerman
ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA
sponsored ads