Beşiktaş'ta Adanaspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş'ta Adanaspor Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri antrenmanı çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamladıkları bildirildi.

Öte yandan Beşiktaş, tesislerde Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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