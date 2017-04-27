Beşiktaş'ta Aboubakar Sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 30 Nisan Pazar günü lig ikincisi Medipol Başakşehir'e konuk olacak lider Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı oyuncu Vincent Aboubakar, antrenmanın çift kale maç bölümünde sol ayak bileğinden sakatlandı.



Maç sırasında bir anda yerde kalan Kamerunlu oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sekerek sahadan ayrıldı. Oyuncunun ayak bileğinin burkulduğu ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.