Beşiktaş'ta 3 Katlı Ahşap Bina Alev Alev Yandı





BEŞİKTAŞ'ta bulunan bir 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, yangında bir kişi de dumandan etkilendi.



Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Maşuklar Yokuşu sokaktaki 3 katlı ahşap binanın giriş katında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar yangın nedeniyle mahalle sakinleri tarafından tahliye edilirken, yangın kısa sürede binanın diğer katlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



İTFAİYENİN SUYU BİTİNCE YANGIN YENİDEN BÜYÜDÜ



Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine ekipler bir süre yangına müdahale edemedi. Bu sırada yeniden büyüyen alevler apartmanın bütün katlarını sardı. Alev alev yanmaya başlayan binanın bazı bölümlerinden parçalar düştüğü görüldü.



YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI



Takviye su araçlarının gelmesi sonucu itfaiye ekipleri yeniden söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın yeniden kontrol altına alındı.



BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi ambulansa götürülerek müdahale edilirken, yanan bina kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.