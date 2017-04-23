Beşiktaş'ta 23 Nisan Coşkusu

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı zengin bir programla kutlayarak çocuklara unutulmaz bir bayram sevinci yaşattı. Düzenlenen Çocuk Şenliğine katılan Başkan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, "Milletin geleceği için hiç şüphesiz çocuklar çok önemlidir. Çocuklarımıza aktaracağımız bizi biz yapan değerlerdir yani milli ve manevi değerlerdir. Çocuklarımıza bunları birlikte doğru anlatmalıyız, doğru aktarmalıyız" dedi.



Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği" her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların buluşma noktası oldu. Çilekli Spor Tesisleri'nde düzenlenen Etkinlik kapsamında çocuklar, kendileri için hazırlanan renkli oyunlara, konserler ve müziklere, halk oyunlarına, resim ve şarkı yarışması gibi birbirinden farklı etkinliklerle katılarak 23 Nisan coşkusunu gönüllerince yaşadı. "23 Nisan Çocuk Şenliği" programına Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Beşiktaşlı çocuklar ve aileleri katılarak bayram coşkusunu hep birlikte kutladı. Çocukların etkinliklerine ortak olan Başkan Hazinedar, onlarla birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi, el ele tutuşarak dans etti. Bayram sevincini yaşayan çocuklar da ellerinde Türk bayraklarıyla 'İzmir Marşı'na ve '10. Yıl Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.



"Milletin geleceği için hiç şüphesiz çocuklar çok önemlidir"



Törende konuşan Başkan Hazinedar maddi ve manevi değerlerimize vurgu yaparak, "Aziz Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluşunun yıl dönümü geleceğe taşıyacak olan çocuklara hediye ettiği bu bayramımızı maddi ve manevi değerlerimizi idrak ederek kutlamalıyız. Burası milli ve manevi değerlerle çağdaş değerlerin birlikte en güzel yaşandığı yer, meclisin kuruluşuna giden yolculuğun ilk adımı Beşiktaş'tan atılmıştır. Meclis çok önemlidir yani millet önemlidir, milletin geleceği için hiç şüphesiz çocuklar da çok önemlidir. Çocuklarımıza aktaracağımız bizi biz yapan değerlerdir yani milli ve manevi değerlerdir. Çocuklarımıza bunları birlikte doğru anlatmalıyız, doğru aktarmalıyız. Bu nedenle bunun simgesi olan milli egemenliğinde bayramı olan 23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu bayramı daha doğru yaşamamız için bizlere ve toplumun büyük kesimine büyük sorumluluk düşüyor" dedi. - İSTANBUL