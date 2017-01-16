Beşiktaş, Szolnoki Olaj'a Konuk Olacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak.



Grupta yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 22 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkmayı garantileyecek. Szolnoki Olaj ise 12. haftada sadece 2 kez kazanarak son sırada yer aldı.



Macaristan temsilcisi ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.00'de Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak.



E Grubu'nda 12 karşılaşma sonunda puan durumu şöyle:





# Takım Maç G M A Y Puan 1 BeşiktaşSompoJapan



12 10 2 994 874 22 2 MHP RIESEN 12 8 4 990 892 20 3 Partizan 12 8 4 888 878 20 4 AEK 12 7 5 967 863 19 5 Dinamo Sassari 12 5 7 922 948 17 6 Stelmet 12 4 8 873 921 16 7 Proximus Spirou 12 4 8 862 943 16 8 Szolnoki Olaj 12 2 10 842 1013 14



