Beşiktaş, Szolnoki Olaj'a Konuk Olacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak.

Beşiktaş, Szolnoki Olaj'a Konuk Olacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak.

Grupta yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 22 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkmayı garantileyecek. Szolnoki Olaj ise 12. haftada sadece 2 kez kazanarak son sırada yer aldı.

Macaristan temsilcisi ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.00'de Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak.

E Grubu'nda 12 karşılaşma sonunda puan durumu şöyle:

#TakımMaçGMAYPuan
1BeşiktaşSompoJapan

1210299487422
2MHP RIESEN128499089220
3Partizan128488887820
4AEK127596786319
5Dinamo Sassari125792294817
6Stelmet 124887392116
7Proximus Spirou124886294316
8Szolnoki Olaj12210842101314

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