Beşiktaş Sözcüsü Metin Albayrak: Messias'tan Vazgeçtik

Brezilya ekibi Cruzeiro'da forma giyen Manoel Messias için Beşiktaş Yönetimi'nin yaptığı son teklif geri çevrildi.

"DEFTER KAPANDI"

Konuyla ilgili olarak FANATİK'e konuşan Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, "Messias'ı geçen sezondan beri takip ediyoruz. Bonservisinin yarısı Cruzeiro'da, yüzde 40'ı başka kulüpte, yüzde 10'u ise kendisinde... Son olarak bütün hakları için 3 milyon Euro'luk teklifte bulunduk. Ama olumlu geri dönüş alamadık. Bu defter bizim için artık kapandı" ifadelerini kullandı.