Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta mücadelesinde İtalyan takımı Dinamo Sassari'yi 100-70 yendi.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Eddie Viato (Fransa), Erez Gurion (İsrail), Sergiy Chebyshev (Ukrayna)
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 7, Muratcan Güler, Roll 18, Clark 8, Stimac 11, Şafak Edge 7, Erkan Veyseloğlu 10, Sertaç Şanlı 8, Strawberry 6, Kenan Sipahi 4, Weems 7, İlkan Karaman 14
Dinamo Sassari: Bell 5, Sacchetti 11, Devecchi, Lacey 2, Lydeka 5, Odom 4, D'Ercole 6, Savanovic 4, Stipcevic 13, Lawal 16, Monaldi 4
1. Periyot: 16-17
Devre: 44-30
3. Periyot: 73-47
5 faulle çıkan: 35.58 Devecchhi (Dinamo Sassari)
İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)
Beşiktaş Sompo Japan: 100 - Dinamo Sassari: 70
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta mücadelesinde İtalyan takımı Dinamo Sassari'yi 100-70 yendi.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta mücadelesinde İtalyan takımı Dinamo Sassari'yi 100-70 yendi.
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