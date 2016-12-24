Beşiktaş Sol Bek İçin Boca Juniors'tan Fabra'yı Gözüne Kestirdi

Kartal, sezon başında olduğu gibi devre arasında da tozu dumana katacak. Daha lig araya girmeden dört koldan transfer taarruzuna başlayan ve kanatları Babel'le güçlendiren yönetim, sol bek arayışlarında da büyük mesafe katetti.

SOL BEKE FABRA

Caner Erkin'in sakatlığı sonrası bu bölgede Adriano dışında alternatifi kalmayan Beşiktaş, Güney Amerika turunda beğenilen Boca Juniors'ın sol beki Frank Fabra'yı listeye aldı... Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun sol önde de oynayabildiği belirtilirken, Arjantin ekibiyle görüşmeler sürüyor.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Arjantin ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Fabra'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edilirken, oyuncunun avukatı daha önce birçok ismi ülkemize getiren Vicente Montes.

Aynı zamanda Boca Juniors'ın temsilciliğini de yapan Montes, Fabra'nın bonservisinin 3 milyon Euro olduğunu söylerken, Beşiktaş sadece 2 milyon Euro verebileceğini Arjantin ekibine iletti.Bu önerisi kabul edilmeyen Kartal, satın alma opsiyonuyla kiralamak için Boca'nın kapısını çaldı.Tangocular'ın teklifi kabul ettiği ve transferin 400 ile 500 bin Euro arasında bir bedele bitecek.