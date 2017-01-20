Beşiktaş Şehitleri İçin Büyükçekmece'de Mevlit Okutuldu

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için Büyükçekmece Kuba Camii'nde mevlid okutuldu.



Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen terör olayında hayatını kaybeden 36'sı emniyet mensubu olmak üzere 44 şehit için Büyükçekmece Kuba Camii'nde mevlit okutuldu.



Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Cuma Namazı öncesinde okutulan Mevlid-i Şerif'te şehitlerimiz dualarla ve rahmetle anıldı.



"Bir daha yaşanmasın"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Beşiktaş'taki hain saldırıda yaşamını yitiren 44 şehidimiz için derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ülkemizin zor günler geçirdiği bu süreçte, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain terör olayında kaybettiğimiz insanlarımız için Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte Cuma Namazı öncesinde Kuba Camii'nde mevlit okuttuk. Dualarımız, terör olaylarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız için. Kayıplarımıza Yüce Allah'tan rahmet dilerim. Umarım bu son olur ve artık bir daha böylesine üzücü olaylar yaşamayız" dedi. - İSTANBUL