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Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki Terör Saldırısına İlişkin Gözaltına Alınan 10 Şüpheli Savcılık...

Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki Terör Saldırısına İlişkin Gözaltına Alınan 10 Şüpheli Savcılık...

IHAAW154753-ASA/06-01-2017 - Beşiktaş Şehitler Tepesi’deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki Terör Saldırısına İlişkin Gözaltına Alınan 10 Şüpheli Savcılık...

IHAAW154753-ASA/06-01-2017

- Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 06.01.2017 15: 47: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL

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