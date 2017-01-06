IHAAW154753-ASA/06-01-2017
- Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 06.01.2017 15: 47: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL
Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki Terör Saldırısına İlişkin Gözaltına Alınan 10 Şüpheli Savcılık...
IHAAW154753-ASA/06-01-2017 - Beşiktaş Şehitler Tepesi’deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW154753-ASA/06-01-2017
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