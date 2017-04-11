Beşiktaş Şehidi Vefa Karakurdu Mezarı Başında Anıldı

İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan, Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mezarı başında anıldı.



Fenerbahçe Spor Kulübü Ereğli Şubesi yöneticileri, Kestaneci Mahallesi'ndeki Karakurdu'nun mezarı başında dua etti.



Şube Başkan Vekili İsmet Yazıcıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Ülkemizin birlik ve beraberliği için hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." dedi.



Karakurdu'nun mezarına Fenerbahçe atkısı ile çiçek bırakan yöneticiler daha sonra Kestaneci Mezarlığı'ndaki diğer şehitlerin mezarına giderek dua etti.