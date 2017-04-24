Beşiktaş Şampiyonluğa Koşuyor
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, Adanaspor'u 3-2 yenerek ikinci sıradaki Başakşehir'le olan puan farkını 7'ye çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, Adanaspor'u 3-2 yenerek ikinci sıradaki Başakşehir'le olan puan farkını 7'ye çıkardı.
Kaynak: Dunya.com
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