Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda birinci olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak mı?

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Beşiktaş'ın gruplara direkt mi yoksa eleme oynayarak mı katılacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak mı?

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DOĞRUDAN KATILACAK MI?

İngiltere Premier Lig'in 36.haftasında Liverpool ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızı'lar 2-1 kazanırken, 90+5'inci dakikada kullanılan köşe vuruşu için rakip ceza sahasına gelen kaleci Alisson'un yaptığı kafa vuruşu, takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı. Bu gol, Chelsea'nin Devler Ligi'ne gitmesini bekleyen Beşiktaşlıları yıktı.

Chelsea ligi ilk 4'te bitirirse, Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Chelsea ligi ilk 4'te bitiremezse ve Şampiyonlar Ligi kupasını Manchester City kazanırsa Beşiktaş yine doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak takım olacak.