Beşiktaş Şampiyon Olursa İlk İş Bunu Yapacak

Sporda sadece başarıya değil, sosyal sorumluğa da büyük önem veren Beşiktaş, bir örnek harekete daha imza atacak. Başkan Fikret Orman'ın sürekli, "Beşiktaş vefanın adıdır, Beşiktaş efendiliktir' söylemi paralelinde şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde çok önemli organizasyonlar yapılıyor. Herhangi bir aksilik olma ihtimaline karşı kamuoyuyla paylaşılmayan projeler, gerçekten de Beşiktaş'ın toplum gözündeki sempatisini ve sevgisini tavan yaptıracak bir güzellik taşıyor. Bunlardan birincisi Beşiktaş şehitlerinin ailelerine gösterilen hassasiyet.



BAŞKAN ORMAN'IN ÖZEL MİSAFİRİ



Siyah-Beyazlı yönetim şampiyonluğun kesinleşmesi halinde, son Osmanlıspor karşılaşmasında şehitlerin ailelerini tribünde ağırlamak için hazırlık yapıyor. Siyah-Beyazlılar, 10 Aralık 2016'da Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena Stadı'nda maç çıkışı yapılan alçak saldırıda şehit olanların ailelerini son Osmanlıspor maçında şeref konuğu olarak misafir edecek. Başkan Fikret Orman, Kartal Yuvası çalışanı merhum Tunç Uncu ve komiser Vefa Karakurdu'nun ailelerini özel olarak ağırlayacak.



ARKADAŞLARI KATILACAK



Beşiktaş şampiyonluk kutlamalarından sonra da şehitleri için bir dizi çok özel etkinlik düşünüyor. Bunlardan biri de kupayı, Zincirlikuyu'ya defnedilen Tunç Uncu'nun mezarına götürmek. Bu ziyarette Beşiktaş Kartal Yuvası'nda görev yapan Tunç Uncu'nun arkadaşlarının yanı sıra yöneticiler ve bazı futbolcuların da bulunması planlanıyor. Beşiktaş yönetimi menfur saldırıdan sonra Uncu'nun ailesine maddi ve manevi destek vermişti. (Akşam)