Beşiktaş Şampiyon Oldu"
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
OLAĞANÜSTÜ TEMPO(ATİLLA GÖKÇE)
Tam da beklendiği gibi bir başlangıcın tanığı olduk Trabzon'da... Hem ev sahibi Trabzonpor, hem de konuğu Beşiktaş, sadece hücumu düşünerek olağanüstü bir tempoyla oynuyordu. Ancak daha baskılı, daha etkili oynayan taraf Beşiktaş'tı. Daha dördüncü dakika dolarken Şenol Güneş'in haftalardır oturtmaya çalıştığı yenilik meyvasını verdi. Artık klasik sol bekin ötesinde çizgiden içeri kat ederek oynayan Adriano, geçen hafta Gökhan Gönül'den sonra dün de Cenk Tosun'a asist yaptı. Bu arada Cenk'in volesi de alkışlanmaya değer bir çabukluk örneğiydi.
RAZI DEĞİLLERDİ
Bir lig maçında üç gol yemek Beşiktaş için de ikinci yarı lideri Trabzon için de olacak şey değildi ama oldu! İşte maçın heyecanını yükselten, kalitesini belirleyen 6 gol... İki takım da bu skora razı değildi. Karşılıklı gol arayışlarında hiç hesapta olmayan biri -Atiba- Gökhan Gönül'ün asistiyle öyle bir gol attı ki belki de tarih yazdı!
NEFES ALMAK...(BİLAL MEŞE)
Kartal, 25'e kadar öyle bir baskı yaptı ki, Trabzonspor nefes almakta güçlük çekti, bu faktör pozisyon üretimine de müthiş yansımalar yaptı... Gelin görün ki, kim atacak? Talisca vurmak yerine pası tercih etti, hata yaptı! Babel'in kaçırdıklarına ne demeli?
PES ETMEDİLER
Son haftaların formda ekibi Trabzonspor, öyle hafife alınacak bir ekip asla değil... İki kez geriye düşmelerine karşın, asla pes etmediler, savunmayı sağlam tuttular.
LİGİN LOKOMOTİFİ
Lider Kartal, zorlu bir virajı Atiba'nın uzatmadaki golüyle kaza yapmadan geçerken, emin adımlarla şampiyonluğa kanat çırpıyor. Valla işte büyük takım olmanın özelliği de burada yatıyor... Beşiktaş, şartlar ne olursa olsun, kazanma duygusundan asla uzaklaşmıyor, her saniyeyi değerlendiriyor, farkındalığını uzatmalarda da olsa ortaya koyuyor, ligin 'lokomotifi benim' diyor. İleriye geçişler, geriye düşüşler, Beşiktaş'ın kalitesine asla gölge düşürmez, biz bunu bilir, bunu söyleriz...
OYNAYARAK KAYBEDELİM(RÜŞTÜ REÇBER)
Maç başladığında şunu gördük: Trabzonspor ister istemez Beşiktaş'ın oyundaki hakimiyetini kabul etmiş ve oyunu geride kurmuştu. Maça adeta golle başlayan Beşiktaş'ın oyunu kontrolü Atiba-Tosic hatasıyla oluşan pozisyonda Okay'ın golüyle son buldu. O dakikadan sonra Trabzonspor'da bir değişim oldu, sanki 'Bari oynayarak kaybedeyim' dediler.
EN ZEVKLİSİ
Bu sezon dört büyükler arasında oynanan maçların en zevklisini izledik. Sonuçta gülen taraf Beşiktaş oldu.
SAVUNMADA ZAAFİYET
Beşiktaş'taki en büyük sorun şu: Deplasmanda dört gol atıyorsunuz ama üç gol yiyorsunuz! Bu yenen gollerdeki pozisyon hatalarının dikkatle incelenmesi ve önlem alınması gerekir. 'En kuvvetli yanı orta alanı' dediğimiz Beşiktaş özellikle son yarım saatte büyük zaaflar verdi.
HÜSRAN YAŞAYABİLİR
Türkiye'nin beklediği bir Lyon maçı var. Beşiktaş'ın bu maçta dikkat etmesi gereken tek şey dünkü defansif zaafiyetleri tekrar etmemek olacak. Eğer bu yanlışlardan kurtulmazsa Lyon'daki ilk maçta hüsran yaşayabilir.
GÜNEŞ'İN İSTEDİĞİ OYUN(ALİ ECE)
BEŞİKTAŞ'ın ilk 15 dakikadaki oyunu, tam da stadın olduğu spor tesisine adı verilen Şenol Güneş'in kafasındaki ideal oyundu. Trabzon ise ya Ersun Yanal'ın Beşiktaş analizine göre her zaman oynadığından faha farklı bir oyunla başladı ya da ilk 15 dakikadaki Beşiktaş'ın harika oyunu karşısında başka türlü oynamak zorunda kaldı.
SEZONUN EN İYİSİ
Genel oyunda Beşiktaş, Quaresma tipi bir dar alanı dripling-çalımla genişleten sahici bir kenar forveti çok aradı. Sezonun en güzel maçıydı. Ligde her maç böyle olsa ligin kendisi de adı gibi süper olur! Atiba özelinde Beşiktaş, Yusuf Yazıcı özelinde Trabzon ayrı süperdi. Bu maçı her iki takımdan önce futbolun kendisi kazandı!
SEZONUN ÖZETİ(GÜNTEKİN ONAY)
90+1'de gelen Atiba golü Beşiktaş'ın bu sezonki oyun karakterinin de özetiydi.. Beşiktaşlı oyuncular muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu sezon G.Saray, Benfica ve Napoli maçlarında da bu reaksiyonları gördük. Beşiktaş tam anlamıyla geri dönüşlerin takımı.
İLGİNÇ OYUN
FUTBOL ilginç bir oyun. Beşiktaş çok iyi oynarken goller yedi. Etkisiz görünürken goller attı. Ali Palabıyık şunu bilsin ki bu tarzıyla kendisine Avrupa'da maç falan yönettirmezler.
BİREYSEL HATALAR(CEM DİZDAR)
Bizim lige 'düzen'ler değil çoğunlukla 'kişi'ler etki ediyor çünkü bu memlekette ağırlıklı tercih, 'oyun bozmak'tır. Böyle olunca da sonuçları 'bireysel beceri' ya da 'basit hatalar' belirliyor. Ligin epeydir kazanan iki takımı karşılaştı. Genel çerçevenin dışında bir maç beklenirdi ama yine bireysel beceriler/hatalar öne çıktı
ÖVÜLESİ TAKIM
Kimler katılır bilmiyorum ama bence Beşiktaş ligin tempo konusunda en övülmesi gereken takımı. Ancak bu biraz da rakiplerin temposuyla karşılaşmadığı için böyleydi. Trabzon ele geçirdiği maçta Aboubakar'dan bir beceri golü yediyse de oyundan kopmayıp tersine Beşiktaş'a tempo dayatınca ortaya fantastik bir karşılaşma çıktı.
YÜLSELTECEK KİŞİLER
Atiba'nın kafa golü, şüphesiz dramatik bir son oldu. Lakin bu oyun, bu gayret bu samimiyetle oynandığında kim kazanırsa kazansın hepimiz açısından izlenir oluyor. Hem Ersun Yanal hem Şenol Güneş, bu ülkenin 'futbol kültürü' onlara yardım ederse onlar da bu 'kültür'ü yükseltecek kişiler. Uzun süredir böyle bir maç izlemediysek, bu maçı izlememize bu hocalar, bu oyuncular, bu tribünler yardımcı olduysa emeği geçen herkese teşekkür etmek boynumuzun borcudur.
KURSAKLARINDA KALDI(ERMAN TOROĞLU)
Stattakilerin, televizyon başındakilerin verdikleri paraları helal ettiren bir maç oldu. İki takım da futbol oynamayı düşündü. Oyunu çirkinleştirmediler, herkese keyif verdiler. Bu maç Beşiktaş'ın bence şampiyonluk maçıydı. Eğer bu maçta Beşiktaş mağlup olsaydı hem kendilerinin aklı karışacaktı hem de rakipleri iştahlanacaktı. Şimdi rakiplerinin hevesleri kursaklarında kaldı.
MUHASEBECİ TİPİ
Atiba'yı Amerika'ya özel bir laboratuvara gönderip bu adamda nasıl bir adale, ciğer var ve beyin var inceletmek lazım. Adamı yolda görsen pek de futbolcuya benzetemeyebilirsin. Takım elbise giydirsen, kravat da taksa düzgün bir muhasebeci tipi olabilir. Ama adam saçından, ayak tırnaklarına kadar futbolcu.
RUS RULETİ GİBİ
Beşiktaş'ta şu gitse kötü olur, bu gitse kötü olur diyorlar. Atiba giderse ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu maçın çok fazla tekniği, taktiği olmaz çünkü öyle bir maçki Rus ruleti gibi. İki tarafa da dönebilirdi ama daha fazla ihtiyacı olan kazandı.
HEYECAN VE GOLLER..(ERMAN TOROĞLU)
Herhalde futbol tarihinde pek az Trabzonspor- Beşiktaş maçı bu kadar keyif verici olmuştur. Belki futbol kalitesi maksimum değildi ama heyecan ve atılan goller müthişti.
HERKES RAZIYDI
Talisca çok etkili bir oyuncu. Serbest vuruşları penaltı gibi. Her serbest vuruş, Beşiktaş için büyük oranda gol demek. Tıpkı geçen hafta Gençlerbirliği'ne attığı gibi dün gece de Trabzonspor'a attı. Artık herkes 3-3'e razıydı. Teknik direktörler oyuncu değişikliklerini bile bu yönde yaptılar. Ama uzatma dakikalarında sahneye Atiba çıktı. Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen uzatmalarda ileri çıkması, sağdan yapılan ortaya zamanlamasını mükemmel yapıp harika bir kafa vurması sadece ve sadece oyuncu kalitesidir.
BİRİ DURSA DİĞERİ...
Sonuçta Beşiktaş puan kaybedebilirdi hatta belki de kaybetmişlerdi bile ama öyle tehlikeli silahları var ki biri dursa diğeri vuruyordu ve maçı kazanmasını biliyorlar. Hakem için zor maç gibi görünüyordu ama Ali Palabıyık herhalde Ali Palabıyık olalı böylesine iyi maç yönetmemiştir.
HİKAYESİ OLAN MAÇ(METİN TEKİN)
Şunu söylemek lazım ki hikayesi harika olan bir maç izledik. Golle başlayan bir Beşiktaş, oyunu tamamen eline alan bir Beşiktaş... 25. dakikaya kadar oyunu dengeleyemeyen ama skoru dengeleyen bir Trabzonspor... Tam 'Beşiktaş burada rahat kazanır' diye düşünürken Trabzonspor'un geri dönüşü
ŞAMPİYONLUK YOLU
Atiba'nın da belki de Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren golü de bu maçın noktası oldu. İki kere öne geçtikten sonra, geri düştüğü bir maçı kazanması Beşiktaş'ın aynı zamanda oyun ve takım gücünün çok önemli bir göstergesi...
HER ŞEYİ YAPABİLİR
Lyon deplasmanında Beşiktaş çok farklı bir oyun oynayacak ama bir kaybı var ki Quaresma... Görüntüsünden benim anladığım bu 2-3 hafta sürecek bir sakatlık. Ama bu maçtan Lyon'a taşıyabileceği oyun kalitesini gördük Beşiktaş'ın... Özellikle ilk 25 dakikada bana göre çok iyi bir Beşiktaş oyunu vardı. Her iki takımda da öne çıkanlar oldu. Trabzon'da Yusuf ve Okay gibi. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Talisca gibi... Bir çok iyi oyuncudan ve performanstan bahsedebiliriz dün akşam. Evet belki bu oyunu farklı karakterde oynayak olsa da Lyon maıç öncesi Beşiktaş, 'Avrupa'da da her şeyi yapabilir' dedirtti.
ŞAMPİYON OLDU(ÖMER ÜRÜNDÜL)
Beşiktaş takımı bana göre dün gece şampiyon oldu. Bu kadar hafta varken 'Neden böyle diyorsunuz?' diye sorabilirsiniz. Hemen cevap vereyim: Zor bir deplasmanda iki kere skor avantajı yakalayıp, ardından önce Babel, sonra da Cenk ile farkı ikiye çıkarma şansını yakalayan, ardından da ikinci yarının ortasında art arda yediği gollerle bir anda yenik duruma düşen bir takım, üstelik Quaresma gibi bir silahını 35. dakikada kaybetmesine rağmen bu maçı kazanmışsa bana göre fazla söz gerek yok.
İNGİLİZ SANTRFOR GİBİ
Son paragrafı Atiba için açıyorum: Beşiktaş'a geldiği günden beri ben bu futbolcuyu methediyorum. Ama bu sezon gerçekten sınırları aştı. Dün gece dikkatle takip ettim. Önce müthiş bir kademe ile ilk yarıda Trabzonspor'un ikinci golünü engelledi. 90 dakika pres yaptı ve aynı zamanda hatasız paslarla oyun yönlendirme özelliği var. Üstelik bir de o yorgunluğuna rağmen İngiliz satrforlar gibi harika bir kafa golü attı. Saygı duymayıp da ne yapılır.. Ben ona yeni bir isim taktım: Biyonik adam...
GİTTİ, GELDİ (OKTAY DERELİOĞLU)
Trabzon'da dün gece iki takımı da oynadıkları futboldan ve izlettirdikleri 7 golden dolayı teşekkür etmek gerekir. Maç 90 dakika boyunca iki takıma da gitti geldi. Ama Beşiktaş başlama düdüğü ile birlikte mücadelede etkili olan taraftı. Cenk'in ayağından atılan gol çalışılmış bir organizasyonun ürünüydü. Oyunun genelinde her iki taraf da golü düşünüyordu ve galibiyeti arzuluyordu..
HAKKINI YEMEMEK GEREK
Trabzonspor'un da hakkını yememek gerek. Rodallega, Onazi, Okay, Castillo ve takımın geneli çok üretkendi.
Beşiktaş, nefes kesen ve sezona damga vuran dün geceki maçtan yıllardır takımın bel kemiği olan Atiba'nın golü ile galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oldu. Maç içinde dikkatimi çeken nokta ise skor 3-3'ken Beşiktaş'ta Talisca'nın oyundan alınmasıydı..
Kaynak: Sporx