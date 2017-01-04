Beşiktaş Saldırısında Yaralanan Polis Muammer Nacakoğlu, Şehit Oldu!

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıdaki şehit sayısı 46'ya yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 AYRI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

10 Aralık'taki Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı'nda çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 44 kişi şehit olmuş, 150'den fazla vatandaş yaralanmıştı. 20 Aralık günü Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan polis memuru Ufuk Bozgeyik şehit olmuş ve şehit sayısı 45'e yükselmişti.



ŞEHİT POLİS NACAKOĞLU, YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Aynı saldırıda yaralandıktan sonra Bezm-i Alem Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Muammer Nacakoğlu(23), bugün şehit oldu. Nacakoğlu'nun cenazesinin memleketi Yozgat'a gönderileceği öğrenildi.

ŞEHİT SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun şehit düşmesiyle birlikte hain terör saldırısında şehit olanların sayısı 46'ya yükseldi.