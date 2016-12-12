Beşiktaş Saldırısında Şehit Olan Polis ve Sivillerin İsimleri Neler?

Beşiktaş saldırısında kaç şehit var? Beşiktaş saldırısında şehit olan polis ve sivillerin isimleri neler? Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit sayısı 41'e yükseldi. Şehitlerde 33'ünün polis olduğu öğrenildi. Saldırısıda şehit olan ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu. Ayrıca sivilerin isimleri de belli oldu. Öte yandan saldırıyı da TAK üstlendi. Beşiktaş'taki iki patlamada şehit sayısı 33'ü polis olmak üzere 41'e çıktı. Maçka Parkı'nın Bayıldım Caddesi girişindeki Çevik Kuvvet otobüslerine doğru yürüyen canlı bombayı hedefine 10 metre kala fark eden polisler, can kaybının daha da büyümesini önledi. Canlı bombayı durduran 5 kahraman polis arkadaşlarını kurtardı ancak kendileri şehit oldu. Saldırıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Alçak saldırıyı ise TAK üstlendi. Öte yandan, saldırıdan şans eseri kurtulan Aydın Balcı isimli vatandaş, 2. patlama sonrasında yerde yatan polise yardım etmek için hareket ettiğini, yaralı polisin ise 'buradan kaç' dediği öğrenildi. Öte yandan saldırıdan şans eseri kurtulan Aydın Balcı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İkinci patlama sonrasında araçtan çıkıp yolun aşağısına doğru yürümeye başladım. Yerde polis cenazeleri bulunuyordu. Sonra yönümü değiştirip yukarıya doğru ilerledim. O sırada silah sesleri duymaya başladım. Yerde yaralı bir polis vardı. Diğer polisler yukarı doğru ateş ediyordu. Yaralı polise yardımcı olmak istedim. O an orada bulunmamın tehlikeli olabileceğini düşünen yaralı polis, Maçka Parkı'nı göstererek, "Buradan kaç" dedi. Diğer polisler yaralı polise müdahale edince olay yerinden uzaklaştım." dedi.

ŞEHİT OLAN POLİSLER

Beşiktaş saldırısında şehit olan polis ve sivillerin isimleri belli oldu. Öte yandan yaralanan polis ve sivillerin isimleri de sizler için derledik.

ŞEHİT OLAN SİVİLLER

YARALI EMNİYET PERSONELLERİ

YARALI SİVİL VATANDAŞLAR

İLK PATLAMA 'BELEŞTEPE'DE OLDU

Beşiktaş-Bursaspor maçı önceki gece saat 21.00 sıralarında bitti. Her iki takımın taraftarları stadı terk ettikten sonra, 22.29'da tüm Türkiye'yi yasa boğan ilk patlama, Gazhane Caddesi üzerinde 'Beleştepe' olarak bilinen noktada, çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktada meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bomba yüklü Şahin marka otomobil patlama sırasında seyir halindeydi. Patlamadan, otobüslerine binmeye hazırlanan çevik kuvvet polislerinin yanı sıra bölgeden geçen sivil araçlar ve yayalar da etkilendi. Yerde yaklaşık 2 metre çapında bir çukur açan şiddetli patlama İstanbul'un pek çok yerinden duyuldu.

CANLARI PAHASINA DURDURDULAR

Patlama yerinde dehşet anları yaşanırken, 300 metre ileride, stadın arka tarafından Maçka Parkı'na girişte polisler, yol kenarında çevik kuvvet polislerini götürmek için bekleyen otobüslere doğru yürüyen bir kişiden şüphelendi. Şüpheli, yaklaşık 10 metre ilerisindeki otobüslere ulaşamadan, orta refüjde polisler tarafından durduruldu. İlk patlamadan birkaç dakika sonra, paniğe kapılan canlı bomba hedefine ulaşamadan kendini patlattı. Ancak canlı bombayı durduran kahraman polislerden 5'i burada şehit oldu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ HAİN SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ

Beşiktaş'taki hain saldırıyı TAK üstlendi. TAK nedir TAK'ın açılımı nedir sorularının cevabı haberimizde. TAK'ın açılımı Kürdistan Özgürlük Şahinleri'dir. Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) altyapısı 1993 yılında oluşturulan, fiili olarak ise 2004 yılında kurulan, Türkiye'nin metropollerinde, turistik yerlerinde ve çeşitli stratejik bölgelerine karşı; sabotaj, bombalama veya kundaklama gibi eylemler yürüten terör örgütüdür. Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), 2008 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı terör örgütleri listesinde yer almaktadır. 2006 yılında Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütleri listesine dahil edildi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin terörist organizasyonlar listesinde bulunmaktadır.

TAK ÖRGÜTÜ SALDIRILARI

TAK örgütünün eylemleri genelde turistik bölgelerde yoğunlaşmış, Muğla, İzmir, Antalya gibi şehirlerde eylemler yapmıştır. Bunun yanında çeşitli orman yangınları da örgüt tarafından üstlenilmiştir. 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'nda bir otobüsün patlatılması sonucu 3'ü Türk 2'si turist 5 kişi hayatını kaybetmış, 20 kişi yaralanmıştır.

5 Nisan 2006'da Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul temsilciğine saldırı gerçekleştirilmiştir. 28 Ağustos 2006'da Marmaris'te ve Antalya'da saldırılar düzenlemiş ve bu saldırılarda çok sayıda kişi yaralanmış, 3 kişi ölmüştür. 22 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen, İstanbul'un Halkalı ilçesinde askeri personel taşıyan otobüse uzaktan kumandalı bombayla gerçekleştirilen ve dört asker, bir sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan eylemi üstlenmiştir. 31 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Taksim'de 32 kişinin yaralanması olayını, olaydan 4 gün geçtikten sonra üstlenmiştir. 20 Eylül 2011 Ankara Kızılay'da 3 kişinin ölümüne 34 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı 2 gün sonra üstlenmişlerdir. 23 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı 2 gün sonra üstlenmiştir.

2016 Ankara saldırısı: 17 Şubat 2016 günü Ankara Kızılay'da askeri servis aracına bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmiştir. TAK, Olaydan 2 gün sonra saldırıyı üstlenmiştir. 13 Mart 2016'da 37 kişinin ölümüne ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan Ankara saldırısını yine TAK terör örgütü üstlenmiştir.

HAİNLER 1 HAFTA PUSUYA YATMIŞ

Terör örgütü PKK'nın çifte bombalı saldırısında patlayan araç 1 hafta önce 20 bin TL'ye alınmış, 400 kilo bombayla teröriste teslim edilmiş. 'Beleştepe' olarak bilinen yerde patlatılan aracın motoru 50 metre ileride bulundu. Motoru inceleyen ekipler, şase numarasına, bu bilgiden de plaka ve tescil kayıtlarına ulaştı. Aracın satışının 1 hafta önce Bağcılar İlçesi'nde yapıldığı ortaya çıktı. PKK'lı teröristler, 20 bin TL'ye satın alınan Chevrolet Aveo marka otomobili, bombanın yerleştirilmesinin ardından, saldırıda aracı kullandığı değerlendirilen 'Murat' kod adlı teröriste teslim etti.

400 KİLO PATLAYICI

Saldırıyı yaptığı değerlendirilen terörist, maç bitiminde kalabalık dağıldıktan sonra, 400 kilo patlayıcı yüklenmiş otomobili polis otobüslerinin bulunduğu bölgeye yakın bir yere götürerek park etti. Önce Beşiktaş, ardından Bursaspor taraftarları stattan ayrıldı. Görevi sona eren polislerin topluca bir araya geldiğini gören terörist, otomobili bu bölgeye doğru sürerek infilak ettirdi. Bombanın, metal parçalar konularak kuvvetlendirildiği de belirlendi.

GÖĞE ALEV TOPU YÜKSELDİ

2 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların ilki, saat 22.27'de yaşandı. Maçta görevli Çevik Kuvvet ekiplerinin hemen yanından geçen bir araç, büyük bir gürültüyle patladı. Göğe bir alev topu yükseldi. Saniyeler sonra ikinci bir patlama daha oldu. Patlama, İstanbul'un büyük bölümünden duyuldu. Bir polis servis aracı ve bir TOMA büyük hasar görürürken, ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlama nedeniyle yerde 2 metre derinliğinde çukur açıldı.

POLİS DURDURMAK İSTEDİ, CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

Çevredeki polis ekipleri, havaya ateş açtı. Patlamanın duyulmasından sonra bölge tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onlarca ambulans, bölgedeki hastanelere yaralıları taşıdı. Havadan polis helikopteri önlem alırken, şüpheli paketler de patlatıldı.Yaşanan ikinci patlamada ise bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kalleş saldırıda, Maçka Parkı'nın yakınında nöbet tutan polis memurları, kaldırımdaki bir şüpheliyi durdurmak istedi. 4-5 polisin müdahalesi sırasında, canlı bomba kendini patlattı.

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıyla ilgili ilk açıklamada 20'den fazla polisin yaralandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar ile aynı büroda görevli 3 savcı, olay yerine giderek inceleme yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kanlı saldırıyı soruşturmak üzere Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görevli 5 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Bu bilgiler üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin satışını yapan, aracılık eden ve teröristlere ulaştıran 13 şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

4 BAKAN İSTANBUL'A GİTTİ

Ankara'daki çalışmalarını yarıda kesen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gece yarısı İstanbul'a gitti. Bakanlar, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Saat 04.00 sıralarında bakanların yaptığı ilk açıklamada şehit sayısı 29, yaralı sayısı da 166 olarak duyurulurken, ilerleyen saatlerde acı bilanço daha da ağırlaştı.

Sabahın ilk saatlerinde İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada şehit sayısının 38'e yükseldiğini duyurdu. Şehitlerin 30'unun polis, 7'sinin sivil olduğunu ve 1 kişinin de kimliğinin belirlenemediğini kaydeden Soylu, hastanelerde toplam 155 yaralının bulunduğunu, bunlardan 14'ünün durumu-nun ciddi olduğunu ifade etti. Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Soylu, "Eldeki mevcut bilgiler saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiği yönünde" dedi. Terör vah-şetinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Birçok bina ve aracın yanı sıra Dolmabahçe Camii'nin de camlarının kırıldığı görüldü. Olay yeri ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

SON 1 YILDA İSTANBUL'DA YAŞANAN TERÖR SALDIRILARI

12 OCAK

Yılın ilk ayında Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen bombalı intihar saldırısında, 12 Alman turist hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ'lı teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.

12 MART

İstiklal Caddesi'nde DEAŞ'lı canlı bombanın düzenlediği intihar saldırısında, 3 İsrailli ve 1 İranlı turist yaşamını yitirdi

12 MAYIS

Sancaktepe'de Kara Havacılık Alay Komutanlığı Kışlası'nın yakınında bir araçta, patlama meydana geldi. Patlamada, 5'i asker 8 kişi yaralandı.

7 HAZİRAN

Vezneciler'de terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK'ın gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında, 7'si polis 11 kişi şehit oldu.



