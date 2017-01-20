Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile Anlaştı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Quaresma ile 2+1 yıllık yeni anlaşma yapıldığı belirtildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Quaresma, gelecek sezondan itibaren senelik 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Quaresma'nın bu seneki ücreti ise 1.6 milyon Euro idi. Aynı zamanda 33 yaşındaki yıldıza puan başına 4 bin Euro verilecek. Sözleşme süresinin 2+1 sene olduğu belirtilirken, taraflar arasında herhangi bir pürüz kalmadı.



36 YAŞINA KADAR



Ricardo Quaresma'nın avukatının önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve anlaşmanın resmiyete döküleceği öğrenildi. Portekizli futbolcu eğer yeni konratını tamamlarsa, 36 yaşında Beşiktaş'a veda etmiş olacak.