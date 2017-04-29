Beşiktaş Rahat Kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 92-62'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Akatlar Arena'da karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 92-62'lik skorla mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Akatlar Arena
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Halil Baldemir xx, Semih Vural xx
Beşiktaş Sompo Japan: Muratcan Güler xx 6, Clark xxx 14, Şafak Edge x, Erkan Veyseloğlu xx 4, Stimac xx 9, Thompson xx 13, Roll xx 13, Sertaç xx 8, Dj Strawberry xx 10, Kenan Sipahi xx 5, Weems xx 7, Doğan xx 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Trabzonspor Medical Park: Ozan xx, Erol Can xx 2, Dusan xx 2, Mustafa xx, Hardy xxx 17, Wright xx 9, Moody xx 6, Lee xx, Kadji xxx 19, Green xx 6, Kaan xx, Cardenas xx 2, Özgür xx
Başantrenör: Sergey Bazarevich
1. periyot: 30-14 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 47-32 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. periyot: 70-44 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
(Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)