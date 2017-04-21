Beşiktaş Penaltılarda Avrupa'ya Veda Etti
Beşiktaş - Olympique Lyon: 2 - 1Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarda 7-6 yenilerek elendi.
Beşiktaş - Olympique Lyon: 2 - 1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarda 7-6 yenilerek elendi.
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristis, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano (Dk. 77 Beck), Atiba, Oğuzhan (Dk. 94 Necip), Quaresma (Dk. 116 Tolgay), Babel, Talisca, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel (Dk. 122 Rybus), Tousart, Tolisso, Gonalons, Valbuena, Cornet (Dk. 77 Fekir), Lacazette (Dk. 90 Ghezzal)
Teknik Direktör: Bruno Genesio
Goller: Dk. 27, Dk. 58 Talisca (Beşiktaş), Dk. 34 Lacazette (Lyon)
Sarı kartlar: Dk. 29 Adriano, Dk. 78 Tosic, Dk. 118 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 32 Gonalons (Lyon)
İSTANBUL / DHA