Beşiktaş penaltı pozisyonu | Beşiktaş Göztepe maçı penaltı pozisyonu yorumları! Fırat Aydınus verdi VAR kontrol etti
Beşiktaş Göztepe maçı penaltı pozisyonu yorumları...Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Alpaslan Öztürk'ün Cyle Larin'i düşürdüğü pozisyon sonrası penaltı kazandı. İşte detaylar... (Bjk spor haberi) .
Beşiktaş Göztepe maçı penaltı pozisyonu yorumları.... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Göztepe ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken, siyah-beyazlı takım maçın 67. dakikasında penaltı kazandı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Alpaslan Öztürk'ün Cyle Larin'e müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı kararı sonrası bir süre VAR kararını bekleyen Aydınus, pozisyonun penaltı olduğuna hükmetti.
Beşiktaş'ta topun başına geçen Rachid Ghezzal, penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
İşte o pozisyon: