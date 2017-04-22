Beşiktaş, Quaresma'nın Sakatlandığı Haberlerini Yalanladı

Beşiktaş'ın Lyon'a penaltılar sonucu kaybederek elendiği karşılaşmadan sonra Quaresma'nın sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı konuşuluyordu. Beşiktaş kulübü bu iddialara açıklık getirdi.

SAKATLIK DEDİKODULARINA NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş kulübünün resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:

''Basın yayın organlarında yer alan, Lyon ile oynadığımız maçta futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sakatlığının nüksettiği, uzun bir süre forma giyemeyeceği iddiaları asılsızdır. Futbolcularımız ile ilgili bu tür sağlık bilgilendirmeleri ihtiyaç görüldüğünde resmi kanallarımızca yapılmaktadır. Resmi olarak duyurulmadıkça taraftarlarımızın bu tür iddialara itibar etmemesini rica ederiz.''