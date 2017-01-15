Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.



Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşular ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, 5'e 2 çalışması ve ardından dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.



Antrenmana sahada bireysel çalışan Ömer Şişmanoğlu katılmadı.



Beşiktaş, bugün saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL