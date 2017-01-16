Beşiktaş, Osmanlıspor'a Bu Sezon İlki Yaşattı

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Osmanlıspor'a Bu Sezon İlki Yaşattı

FutbolArena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

OSMANLISPOR ÜST SIRALARA İLK KEZ KAYBETTİ

Böylece ilk 5 sırada yer alan takımlar içinde bu sezon Süper Lig'de Osmanlıspor'u yenen tek takım Beşiktaş oldu. Osmanlıspor bu sezon Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 2-2, Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve Bursaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ortaya koyduğu lig performansıyla taraftarlarını sevindirmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş, zirvenin 1 puan gerisinde takibini sürdürdü.

Süper Lig'de Osmanlıspor deplasmanında çıktığı 7 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş, diğer karşılaşmalardan ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Genel karnede eski adı Ankaraspor olan rakibiyle 13 kez karşılaşan siya beyazlı ekip, 8 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.


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