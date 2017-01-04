IHAAW182138-ASA/04-01-2017
- Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısında yaralanan 32 kişiden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, 28 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. 04.01.2017 18: 21: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL
Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Gecesi Yaşanan Terör Saldırısında Yaralanan 32 Kişiden 4'ü...
IHAAW182138-ASA/04-01-2017 - Beşiktaş Ortaköy’de yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısında yaralanan 32 kişiden 4’ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, 28 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.
IHAAW182138-ASA/04-01-2017
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