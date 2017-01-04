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Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Gecesi Yaşanan Terör Saldırısında Yaralanan 32 Kişiden 4'ü...

Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Gecesi Yaşanan Terör Saldırısında Yaralanan 32 Kişiden 4'ü...

IHAAW182138-ASA/04-01-2017 - Beşiktaş Ortaköy’de yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısında yaralanan 32 kişiden 4’ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, 28 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy'de Yılbaşı Gecesi Yaşanan Terör Saldırısında Yaralanan 32 Kişiden 4'ü...

IHAAW182138-ASA/04-01-2017

- Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısında yaralanan 32 kişiden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu olurken, 28 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. 04.01.2017 18: 21: 38 TSI
NNNN - İSTANBUL

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