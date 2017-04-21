Beşiktaş - Olympique Lyon Maçının Ardından - Talisca

Olympique Lyon filelerini iki kez havalandıran Anderson Talisca, "Avrupa'dan başımız dik ayrılıyoruz." dedi.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamlayan ancak penaltı atışlarında Fransız ekibine 7-6 mağlup olan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim için büyük bir maç oldu. Takım olarak iyi mücadele ettik. Tempomuzu ve kalitemizi kabul ettirdik. İyi mücadele ettik. Üzerimizde bunun gururu var. Taraftarlarımıza 120 dakika süren desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.



Avrupa'ya önümüzdeki yıl bıraktıkları yerden devam edeceklerini iddia eden Talisca, "Bugün biri kafayla, biri ayakla 2 gol attım. Kaçan bir pozisyon var. Daha iyi olabilirdik. Tabii ki üzüntü oluyor. Artık başımızı kaldıracağız. Hocamızı dinleyeceğiz. Lige dönüp mücadele edeceğiz. Daha fazla gol atıp takımıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Quaresma: "Penaltılarda şans eksikti"



Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ise büyük bir takıma karşı ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama şansız olduklarını söyledi.



Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 117. dakikasında yaşadığı sakatlık pozisyonuyla ilgili olarak önemli bir problemin olmadığını düşündüğünü kaydetti.



Önlerinde lig mücadelesi olduğunu dile getiren Portekizli futbolcu, şunları aktardı:



"Ligi kazanmaya bakacağız. Penaltı, biraz şans meselesi. Bugün şans yanımızda değildi. Aslında çok büyük bir takıma karşı iyi oynadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Golleri de bulduk ama penaltılarda şans eksikti."



Beşiktaş'ın bu sene Avrupa macerasının mükemmel geçtiğini de ifade eden Quaresma, sözlerini şöyle tamamladı:



"Avrupa'da oynadığımız bütün maçları değerlendirirsek, tek kelimeyle mükemmel diyebiliriz. Kalitemizi ortaya koyduk. Orada olmayı hakkettiğimizi herkese gösterdik. Artık önümüzde, avucumuzun içerisinde olan bir lig var."