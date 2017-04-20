Beşiktaş-Olympique Lyon Maçından Notlar
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı.
Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti.
Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.
Savunmanın göbeği Tosic ile Mitrovic'e emanet
Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti.
Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.
Aboubakar da cezalı
Siyah-beyazlı takımda cezası süren Vincent Aboubakar da çeyrek finalin ikinci maçında forma giyemedi.
Son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, cezasının ikincisini rövanş mücadelesinde yaşadı.
Tek değişiklik
Teknik direktör Güneş, Olympique Lyon ile oynanan rövanş maçında tek değişikliğe gitti.
Marcelo'nun cezalı olmasıyla savunma kurgusunda revizyona giden tecrübeli teknik adam, ilk maça göre sadece Quaresma'yı ilk 11'de görevlendirdi.
Caner Erkin kadroda
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin de Olympique Lyon maçının kadrosunda yer aldı.
Caner, sakatlığının geçmesinin ardından 178 gün sonra 18 kişilik maç kadrosuna girebildi. Taraftarlar da yedekler arasında bulunan Caner Erkin'i tribünlere çağırarak moral verdi.
Siyah-beyazlı takımda ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedek soyundu.
Taraftarlar stadı tamamen doldurdu
Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.
Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı. Karşılaşmayı Fenerbahçe ve Galatasaray formalı taraftarların da tribünden takip ettiği görüldü.
Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi.
Fabricio'ya büyük destek
Taraftarlar, ilk maçta hatalı gol yiyen kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e büyük destek verdi.
Isınmak için sahaya çıkan İspanyol kaleciyi tribüne çağıran taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat yaptı.
Anonslarla uyarı
İlk maçta yaşanan olaylar sonrası UEFA Disiplin Kurulunun her iki kulübe 2 yıl ertelemeli bir yıl men cezası vermesi sonrası karşılaşma öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması yönünde anonslarla uyarılarda bulunuldu.
Anonslarda futbolcular kadar taraftara da büyük iş düştüğü, meşale atılmaması ve attırılmaması yönünde uyarılar yapıldı.
Olympique Lyon'un Fransa liginde Bastia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ev sahibi takım taraftarlarıyla kavga eden Fransız ekibinin kalecisi Anthony Lopes'in de taraftarları tahrik etmeye çalışabileceği belirtilerek siyah-beyazlılardan sakin olmaları istendi.
Olympique Lyon'da 4 değişiklik
İlk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla İstanbul'a gelen Olympique Lyon'da teknik direktör Bruno Genesio, rövanş mücadelesinde 4 değişiklik yaptı.
Fransa ekibinde cezalı Rafael ile sakatlığı bulunan Mammana, kadroda yer almadı. Fransa'daki maçta ilk 11'de görev alan Nabil Fekir ile Rachid Ghezzal, ikinci karşılaşmada yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Nicolas Nkoulou, Christophe Jallet, Maxime Gonalons ve Maxwel Cornet şans buldu.
İstanbul'daki karşılaşmada Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinin aldığı karar doğrultusunda konuk ekip taraftarı yer almadı. Vodafone Arena'da deplasman takımına ayrılan tribünde de Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına destek verdi.