Beşiktaş - Olympique Lyon Maçında 11'ler Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Olympique Lyon'un ilk 11'leri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Olympique Lyon'un ilk 11'leri belli oldu.
Vodafone Arena'da saat 22.05'te başlayacak mücadeleye iki takım şu 11'le çıkacak;
BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Cornet, Tolisso, Valbuena, Lacazette
İSTANBUL / DHA