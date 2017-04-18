Beşiktaş-Olympique Lyon Maçına Sırp Hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 20 Nisan Perşembe günü yapacağı rövanş maçı için Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görevlendirildi.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Arena'da saat 22.05'te başlayacak maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek.



Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olacağı mücadelede, Nenad Djokic ile Danilo Grujic ilave yardımcı hakemlik yapacak.