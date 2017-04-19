Beşiktaş-Olympique Lyon Maçına Doğru

Olympique Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Beşiktaş ile yapacakları çeyrek final rövanş maçının bu sezonki en önemli karşılaşmaları olacağını söyledi.



Vodafone Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fransız teknik adam, Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Beşiktaş kolektif olarak çok iyi oynayan bir takım. Onların bu yönü tartışılamaz. Yarın bu sezonki en önemli maçımızı oynayacağız. Futbolcularımız hem mental hem de teknik olarak kendilerini bu maça hazırladılar. Sonucu detaylar belirleyecek." diye konuştu.



Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Bastia ile oynadıkları ancak çıkan olaylar nedeniyle ikinci yarısı tamamlanamayan maçta yaşananları aştıklarını aktaran Genesio, şunları kaydetti:



"Güvenlikle ilgili Türkiye'den önemli teyit aldık. Bununla ilgili herhangi bir şüphemiz yok. Buradayız ve yarın çok önemli bir maç oynayacağız. Büyük takıma karşı oynayacağız. Bu büyük bir konsantrasyon gerektiriyor. Yarın da sadece futbolun oynanacağı bir maç olmalı. Alacağımız sonuçtan ziyade iki takımın dostluğu da önemli. Golsüz beraberlik bile bize turu getirecek. Kendi oyunumuzu oynayacağız, tur atlamak istiyoruz."



Geçen hafta Beşiktaş ve ardından Bastia ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine Genesio, "Bunların sorumlusu ben değilim. Ben takımı çalıştırmaktan ve hazırlamaktan sorumluyum. Yaşanan bu olaylarda neyse ki vahim bir sonuç olmadı. Bizim futbol konuşmamız ve oynamamız gerekiyor. Yaşadığımız bu deneyimler bize zorlukları aşarak nasıl galibiyetlere ulaşacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gonalons: "Güvenlikle ilgili bir şüphemiz yok"



Olympique Lyon'un kaptanı Maxime Gonalons ise zor bir haftayı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Çok zor şeyler yaşadık. Önceliğimizin futbol olmasını isterdik ama olmadı. Yine de bu maça hazırlanmaya çalıştık. Bütün konsantrasyonumuzu bu maça verdik." ifadelerini kullandı.



İstanbul'da çok iyi karşılandıklarını aktaran Gonalons, "Güvenlikle ilgili bir şüphemiz yok. Güvenli bir şehirde olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece futbola odaklanmak ve oynamak istiyoruz. Futbolda şiddetin olması bizi düşündürüyor. Böyle şeyler tekrar olabilir. O yüzden önlem almak gerekiyor." şeklinde konuştu.



Vodafone Arena'da oynanacak müsabakanın çok zor olacağını vurgulayan Gonalons, şöyle devam etti:



"Yarın farklı bir maç bekliyoruz. Statta 40 bin Türk taraftar olacak. Geçen haftaki maçta ilk yarıyı iyi oynayamadık. İkinci yarı bizim için daha iyi geçti. Buradaki atmosfere hazırız ve çok istekliyiz. Beşiktaş'ta da çok yetenekli oyuncular var. Bizim için zor bir maç olacak."



Maxime Gonalons, geçen hafta Beşiktaş ve Bastia ile zor şartlar altında karşılaştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Öyle şartlar oldu ki sahaya bile çıkmak istemedik. Yarın böyle bir şey beklemiyoruz. Güvenlikle ilgili bütün şüphemiz kalktı. Yarın çok büyük bir Türk takımına karşı oynayacağız. O yüzden bizim için büyük bir savaş olacak. Bastia maçında yaşananlardan dolayı biraz moralimiz bozuldu ama burada atmosfer çok farklı olacak."



Olympique Lyon hazırlıklarını tamamladı



Olympique Lyon, karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör Bruno Genesio yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.