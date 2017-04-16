Beşiktaş-Olympique Lyon Maçına Doğru

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Arena'da 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak maçın biletlerinin saat 14.00'ten itibaren ?Vodafone Arena bilet satış gişesi,? www.passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinden satışa çıkarılacağı belirtildi.



Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 400 lira



Kategori 2: 375 lira



Kategori 3: 350 lira



Kategori 4: 325 lira



Kategori 5: 300 lira



Kategori 6: 275 lira



Kategori 7: 150 lira



Kategori 8: 140 lira



VIP ve 1903 A-E Blok: 800 lira



1903 B-D Blok: 850 lira



1903 C Blok: 900 lira



İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşmadan Olympique Lyon 2-1 galip ayrılmıştı.