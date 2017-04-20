Beşiktaş-Olympique Lyon
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ArenaHakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic,...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun
Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena
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