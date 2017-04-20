Beşiktaş-Olympique Lyon

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ArenaHakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic,...

Beşiktaş-Olympique Lyon

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

Olympique Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet, Lacazette, Valbuena

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