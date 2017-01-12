Beşiktaş, Olcay Şahan Transferini Açıkladı

FutbolArena - Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun bordo mavililere transfer olduğu resmen açıklandı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir." denildi.



Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transferi, maaşı ve kazanacağı para



Beşiktaş'tan 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'ın bordo mavili kulüpten bu sezonun ikinci yarısında 850 bin euro, diğer 3 yıl için de 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı açıklandı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi ise 3.5 yıllık.



ONUR KIVRAK'TAN SONRA EN YÜKSEK MAAŞ



Buna göre Olcay Şahan, Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan sonra en fazla maaş alan futbolcu olacak. Bordo mavililerde 2.250 milyon euro ile en fazla maaş alan futbolcu kaptan Onur Kıvrak'tan sonra N'Doye ile birlikte en fazla para kazanacak olan futbolcu 1.7 milyon euro ile Olcay Şahan geliyor. Yıldız futbolcu 3.5 sezon boyunca toplamda 5.95 milyon euro kazanacak.