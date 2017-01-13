Beşiktaş, Olcay Şahan'ın Vedası İçin Organizasyon Düzenleyecek

2012-2013 sezonunda gurbetçi olarak geldiği Beşiktaş'ta; önce FEDA sezonunu yaşadı, ardından kaptanlığa yükseldi, son olarak da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan Olcay, Trabzonspor'a transfer olmasının ardından siyah-beyazlılarla son kez bir organizasyonda buluşacak.

ESKİ ARKADAŞLARI DA GELİYOR

Beşiktaş kulübü, cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde Olcay için bir veda partisi düzenleyecek. Partiye futbolcular ve yöneticilerin yanı sıra Olcay'la birlikte oynayan eski takım arkadaşları da davet edildi.