Beşiktaş - O.lyon Maçı Kaçta Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı rövanş karşılaşmasında Lyon'u evinde ağırlayacak.



İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesini kazanarak turu geçmek istiyor.



Beşiktaş - Lyon maçı perşembe akşamı saat 22.05'de başlayacak, TRT'den şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.



BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?



Deplasmanda attığı golle büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, evinde 1-0 galip gelirse tur atlayan taraf olacak. Beşiktaş, evinde gol yemeden 1 ve üzeri skorlarla kazanırsa tur atlayan taraf olacak. Her türlü beraberlik sonucunda turu geçecek taraf Lyon olacak. Maç 2-1 bitmesi halinde uzayacak. Beşiktaş 2 üstü farklı galibiyet alması durumunda yine turu geçen taraf olacak. Lyon, maçı kazandığı her skorla turu geçen taraf olacak.