Beşiktaş - O.lyon Maçı Kaçta Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı rövanş karşılaşmasında ilk maçta elinden kaçırdığı Lyon'u evinde ağırlayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı rövanş karşılaşmasında Lyon'u evinde ağırlayacak.
İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesini kazanarak turu geçmek istiyor.
Beşiktaş - Lyon maçı perşembe akşamı saat 22.05'de başlayacak, TRT'den şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Deplasmanda attığı golle büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş, evinde 1-0 galip gelirse tur atlayan taraf olacak. Beşiktaş, evinde gol yemeden 1 ve üzeri skorlarla kazanırsa tur atlayan taraf olacak. Her türlü beraberlik sonucunda turu geçecek taraf Lyon olacak. Maç 2-1 bitmesi halinde uzayacak. Beşiktaş 2 üstü farklı galibiyet alması durumunda yine turu geçen taraf olacak. Lyon, maçı kazandığı her skorla turu geçen taraf olacak.