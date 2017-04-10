Beşiktaş Mogaz, Şampiyonluğunu Kutladı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de bitime dört hafta kala üst üste 9, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz, kutlama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Dikilitaş'ta bulunan BJK Sporcular Sosyal Dayanışma Derneğinde düzenlenen kutlamaya, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın teknik heyet ve oyuncuları ile aileleri katıldı.



Ahmet Nur Çebi, kutlamada yaptığı konuşmada Beşiktaş Mogaz'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Çebi, siyah-beyazlı kulübün tüm branşlarda artan başarı grafiğinin sevindirici olduğunu dile getirdi.