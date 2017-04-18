Beşiktaş Mogaz, Finalde Amasya Taşova Yibo'nun Rakibi Oldu
Aziziye Belediyesi Termalspor: 28 - Beşiktaş Mogaz: 32Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u 32-28 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO'nun rakibi oldu.
Aziziye Belediyesi Termalspor: 28 - Beşiktaş Mogaz: 32
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u 32-28 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO'nun rakibi oldu.
Amasya Taşova YİBO ile Beşiktaş Mogaz arasındaki final maçı, yarın saat 17.00'de THF Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: THF
Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar
Aziziye Belediyesi Termalspor: Maksutov (Veysel Alkış), Emre Tosun 1, Stanislav 5, Zakharov 6, Dmitrii 4, Ersin Aslan, Vasyuk 1, Stetsyura 3, Rumiantsev 1, Gradan 1, Mert Makasoğlu 2, Babenkov 2, Arif Ufuk Çalık 2
Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 9, Pribak 8, Krsmancic 2, Buljubasic, Radojkovic 1, Nincevic 2, Ramazan Döne 9, Tolga Özbahar 1
İlk yarı: 14-15
İki dakika cezası alanlar: Dmitrii, Emre Tosun, Gradan, Stanislav (2),
Arif Ufuk Çalık (Aziziye Belediyesi Termalspor), Ramazan Döne, Vrazalic (Beşiktaş Mogaz)
ANKARA / DHA