ERKEKLER Hentbol Türkiye Kupası 2'nci Tur D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor'u 36-30 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynananan müsabakada gol perdesini Marko Krsmancic'le açan siyah beyazlılar, ilk molaya 5-4 önde girdi. Ardından rakibi karşısında baskısı artıran Beşiktaş Mogaz, ilk yarıyı 19-13'lük üstünlükle tamamladı.
Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında farkı 7 gole kadar çıkaran Beşiktaş, mücaleyi kazanmasını başardı. Beşiktaş Mogaz, yarın Nilüfer Belediyespor'la aynı salonda saat 13.00'te karşılaşacak. - İzmir
Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor: 36-30
ERKEKLER Hentbol Türkiye Kupası 2'nci Tur D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor'u 36-30 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
ERKEKLER Hentbol Türkiye Kupası 2'nci Tur D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor'u 36-30 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
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