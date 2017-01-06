Beşiktaş, Mitrovic'in Alacağı Ücreti Açıkladı

Siyah-beyazlılar Rijeka'ya 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek



Mitrovic'e de 3.5 yıl için 4.2 milyon euro ödenecek



Beşiktaş Kulübü, 3.5 yıllığına anlaştığı Matej Mitrovic'in transferi için Rijeka'ya 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar Mitrovic'e de 3.5 yıl için 4.2 milyon euro ödeneceğini bildirdi.



KAP'a yapılan açıklama şöyle;



Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.



Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,



2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,



2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,



2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,



2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret



Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.



İSTANBUL / DHA