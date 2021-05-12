Beşiktaş mı Galatasaray mı şampiyon olur? Fikstür ve tüm olasılıklar! Tüm ihtimaller nelerdir?

Süper Lig'de son hafta kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanacak! Son haftaya girilirken Galatasaray ve Beşiktaş aynı puanda yer alıyor. İki takım da 81 puana sahip. Averaj olarak ise Beşiktaş +2 gol daha avantajlı görülüyor. Peki hangi takım şampiyon olur? Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimalleri nedir? Beşiktaş'ın şampiyon olma olasılıkları nelerdir? Tüm ihtimaller ve olasılıkları sizler için özel olarak yazıyoruz!

Sezon başından beri başarılı performans sergileyen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray ligin zirvelerinde yer alıyor. İki takım da 81 puanda fakat Beşiktaş averaj farkıyla 1. sırada yer alıyor. Peki bu iki takımdan hangisi şampiyon olmaya daha yakın. Şimdi sizlere tüm olasılıkları ve diğer detayları anlatalım.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY KAÇ PUANDA? SON MAÇLARI KİMLERLE OYNAYACAK?

Beşiktaş ve Galatasaray şuanda 81 puanda ilk 2 sırada yer alıyor. Fakat Beşiktaş genel averajda daha yüksek olduğu için 1. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın son maçı hangi takımla?

Beşiktaş son maçını Göztepe deplasmanında oynayacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması için mutlaka kazanması gerekiyor.

15 Mayıs Cumartesi : Göztepe - Beşiktaş (saat 20:30)

Galatasaray'ın son maçı hangi takımla?

Galatasaray son maçını Helenex Yeni Malatyaspor ile yapacak. Galatasaray bu maçı kendi evinde yapacak. Sarı kırmızılı ekibin şampiyon olması için farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Çünkü genel averajda Beşiktaş +2 gol önde.

15 Mayıs Cumartesi : Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (saat 20:30)

BEŞİKTAŞ'IN GENEL GOL AVERAJI KAÇTIR?

Şuanda Beşiktaş'ın genel averajı toplamda +44 goldür. Yani Beşiktaş 87 gol atmış ve 43 gol yemiştir. Averajı ise +44 'dür.

GALASATARSAY'IN GENEL GOL AVERAJI KAÇTIR?

Şuanda Galatasaray'ın genel averajı toplamda +42 goldür. Yani Beşiktaş 77 gol atmış ve 35 gol yemiştir. Averajı ise +42 'dir.

Bu sonuçlara göre şuanda Beşiktaş, Galatasaray'dan +2 daha fazla averaja sahiptir. Haliyle Beşiktaş daha avantajlıdır. Eğer lig bu şekilde bitseydi Beşiktaş şampiyon olacaktı diyebiliriz.

Beşiktaş averaj : +44 gol

Galatasaray averaj : +42 gol

Şimdi tüm şampiyon olasılıklarına geçelim.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA DURUMU (OLASILIĞI) NEDİR?

Beşiktaş şuanda 81 puana ve +44 averaja sahip durumda. Son hafta Göztepe ile karşılacak. Deplasmanda Göztepe zorlu bir rakip gibi duruyor. Fakat Beşiktaş'ın şampiyon olmak için her türlü kazanması gerekiyor. Eğer Beşiktaş, Göztepe'yi farklı bir şekilde yenerse büyük ihtimalle şampiyon olacak. Çünkü genel averajda Galatasaray'dan 2 gol daha fazla konumda bulunuyor. Eğer GS farklı bir galibiyet almazsa ve BJK 3-0 4-0 gibi galibityetler alırsa büyük ihtimalle BJK şampiyon olacak. Şimdi tüm olasılıkları yazalım.

- Beşiktaş son maçını kazanırsa ve GS son maçta yenilirse BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş son maçını kazanırsa ve GS son maçta berabere kalırsa BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş son maçında berabere kalırsa ve Galatasaray da son maçta berabere kalırsa BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş yenilirse ve GS yenilirse bu durumda Fenerbahçe'de devreye girecek. Eğer Fenerbahçe yenerse FB şampiyon olur. Fakat Fenerbahçe son hafta beraberlik ya da mağlubiyet alırsa yine BJK şampiyon olur.

- Beşiktaş 1-0 kazansa ve Galatasaray 3-0 kazansa bile Beşiktaş şampiyon olacak. Çünkü BJK'nin toplam attığı gol sayısı daha fazladır.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMA DURUMU (OLASILIĞI) NEDİR?

Galatasaray şuanda 81 puanda ve +42 gol averajına sahip durumdadır. Son hafta evinde Malatyaspor ile karşılacak olan Galatasaray şampiyon olmak için farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray'dan +2 gol daha averajlı konumda yer alıyor. Bu bakımdan Galatasaray'ın şampiyon olması için farklı bir galibiyet alması gerekiyor. Rakibini en az 6-0 7-0 vb. skorlarla yenmesi gerekiyor. Şimdi GS'nin tüm şampiyon olasılıklarını yazalım.

- Galatasaray son maçını Beşiktaş'tan +2 gol daha fazla (yani en az 3 farklı golle kazanması gerekiyor) gol atıp kazanırsa şampiyon olur.

- Galatasaray son maçını kazanıp BJK yenilirse veya berabere kalırsa GS şampiyon olur.

- Galatasaray son maçta yenilirse ve BJK'de yenilirse bu durumda Fenerbahçe son maçını kazanırsa FB şampiyon olur. Eğer Fenerbahçe de yenilirse o zaman averaj farkına bakılır. Eğer Beşiktaş, Galatasaray'ın yenildiği farktan daha farklı yenilirse o zaman GS şampiyon olur.

- Eğer Beşiktaş 1-0 kazanırsa ve Galatasaray 4-0 kazanırsa yine GS şampiyon olur. Eğer averajlar eşit olursa bu sefer BJK şampiyon olur çünkü toplam gol sayısında BJK daha yüksektir.

SÜPER LİG'DE HANGİ AVERAJA BAKILIR?

TFF yer alan futbol müsabakası talimatına göre Süper Lig'de eşit puana sahip 2 takım arasında ilk önce ikili averaja bakılır. Eğer iki takımın birbirlerine attığı gol sayıları eşitse o zaman genel averaja bakılır. Yani deplasman golünün bir önemi yoktur. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi bir sistem yoktur diyebiliriz.

İKİLİ AVERAJ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

"Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.